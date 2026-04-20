21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
П1
2.10
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
21.04
Даллас
:
Миннесота
П1
2.25
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
21.04
Эдмонтон
:
Анахайм
П1
1.89
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2

Воробьев об Овечкине: «Спортивный эгоист в хорошем смысле слова, без этого качества он не смог бы побить рекорд Гретцки. Родители его правильно воспитали — целеустремленным»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе«» поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

Источник: Спортс''

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 10 шайб, чтобы догнать Гретцки по голам с учетом плей-офф.

Ранее Овечкин играл за «Динамо» в России.

"Опыт игры в чемпионской команде, где были Дацюк и Марков, Саше, безусловно, помог в дальнейшей карьере. Но думаю, что главный вклад внесли его родители. Это они его так правильно воспитали — целеустремленным. Он в хорошем смысле слова спортивный эгоист, и без этого качества не смог бы побить рекорд Гретцки.

Если ты снайпер, то надо вбить себе в голову, что пока я не забью свой гол, то не успокоюсь. Овечкин ставил перед собой такую цель и шел к ней. Он всегда хотел больше остальных.

Это здорово, когда рядом с тобой такие мастера, как Дацюк, у которых ты можешь учиться. Но нужно же еще хотеть развиваться, впитывать эти знания о подготовке, об отношении к игре. У многих ребят есть свой предел обучения и развития, а великие — как Овечкин, как Никита Кучеров — продолжают становиться лучше даже во взрослом возрасте", — написал Воробьев.

