Воробьев об Овечкине: «Спортивный эгоист в хорошем смысле слова, без этого качества он не смог бы побить рекорд Гретцки. Родители его правильно воспитали — целеустремленным»

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 10 шайб, чтобы догнать Гретцки по голам с учетом плей-офф.
Ранее Овечкин играл за «Динамо» в России.
"Опыт игры в чемпионской команде, где были Дацюк и Марков, Саше, безусловно, помог в дальнейшей карьере. Но думаю, что главный вклад внесли его родители. Это они его так правильно воспитали — целеустремленным. Он в хорошем смысле слова спортивный эгоист, и без этого качества не смог бы побить рекорд Гретцки.
Если ты снайпер, то надо вбить себе в голову, что пока я не забью свой гол, то не успокоюсь. Овечкин ставил перед собой такую цель и шел к ней. Он всегда хотел больше остальных.
Это здорово, когда рядом с тобой такие мастера, как Дацюк, у которых ты можешь учиться. Но нужно же еще хотеть развиваться, впитывать эти знания о подготовке, об отношении к игре. У многих ребят есть свой предел обучения и развития, а великие — как Овечкин, как Никита Кучеров — продолжают становиться лучше даже во взрослом возрасте", — написал Воробьев.
«Овечкин — по-хорошему спортивный эгоист». Илья Воробьев — о том, что делает Ови особенным.