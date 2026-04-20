Дементьев об Овечкине: «Если бы я был его агентом, подписал бы контракт на 1−2 млн в год. Оставшуюся сумму предложил бы получить через время, чтобы заплатить налоги по ставке России»

Агент Алексей Дементьев поделился мнением о том, в каком формате нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину стоит продлить контракт.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Если бы я был агентом Овечкина, то я бы подписал контракт на один или два миллиона в год. А всю оставшуюся сумму я бы предложил ему получить через определенное количество времени для того, чтобы быть резидентом Российской Федерации и по ставке РФ заплатить те налоги, которые совершенно несопоставимы с налогами в США.

В любом случае у Александра наступит усталость, потому что годы уже берут свое, не дай бог, будут травмы. Мы все молимся, чтобы этого не было. Я думаю, что в любых ситуациях можно пойти навстречу и решить вопрос на месте по фактам", — сказал Дементьев.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше