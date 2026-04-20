02:30
Каролина
:
Оттава
04:30
05:00
не начался
завершен
завершен
Ротенберг поздравил Мальцева с 77-летием: «Легенда, чье имя навсегда вписано в историю “Динамо”. Его неслучайно называли Есениным русского хоккея, Пеле на льду, Моцартом с клюшкой»

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Александра Мальцева с 77-летием.

Источник: Спортс‘’

«Сегодня день рождения у великого мастера, легенды нашего хоккея, человека, чье имя навсегда вписано в историю “Динамо” и всего отечественного спорта — Александра Николаевича Мальцева.

Имя Мальцева для всего хоккейного мира — это знак особого таланта, красоты игры и настоящего спортивного величия. Его неслучайно называли Есениным русского хоккея, Пеле на льду, Моцартом с клюшкой. Но за всеми этими яркими словами — не только выдающийся талант, а огромная любовь к игре, высочайшее мастерство, труд, интеллект и настоящее динамовское благородство.

Мальцев — самый известный динамовский хоккеист, абсолютный рекордсмен сборной СССР по количеству матчей и заброшенных шайб, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. Его игра восхищала миллионы, а его имя и сегодня остается ориентиром для новых поколений хоккеистов.

Уважаемый Александр Николаевич! От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, радости, тепла близких и хорошего настроения. Низкий поклон вам за ваш бесценный вклад в историю нашего хоккея, за пример высочайшего мастерства и преданности игре.

С днем рождения, ЛегенДа!" — написал Ротенберг.