Сергей Брылин: «Хартли и Буше уверенно и успешно работают в КХЛ. Наставники, которые работали в НХЛ, отличаются профессионализмом в построении команды»

— Как вы думаете, почему в КХЛ пришла мода на североамериканских тренеров? Боб Хартли, Ги Буше, Митч Лав, еще был и Бенуа Гру.
— Мне тяжело судить. Это лучше спросить у генеральных менеджеров тех команд, которые приглашают их. Боб Хартли и Ги Буше уверенно и успешно работают в лиге.
Нужен другой подход и, может быть, другой какой-то голос, который будет держать команду в тонусе и будет вести ее к поставленным целям. Наставники, которые работали в НХЛ, отличаются профессионализмом в построении команды, игры и выполняют те задачи, которые перед ними ставит руководство.
Мне кажется, в основном это те причины, по которым приглашают иностранных специалистов.
— Иностранные тренеры передают здесь свой опыт?
— Когда приезжают люди из другой страны, всегда интересно пообщаться и узнать, как они решают какие-то вопросы, как управляют командой, как доносят свое видение до игроков. И в этом в основном заключается тренерская работа: чтобы зарядить команду и чтобы она поверила в тот хоккей, который тренер считает правильным, — сказал Брылин.