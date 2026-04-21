Кожевников об Овечкине: «Гордость России. Он патриот своей страны, на льду прославляет не только себя, но и весь наш хоккей. Не устаю им восхищаться»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 10 шайб, чтобы догнать Гретцки по голам с учетом плей-офф.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

"Саша молодец, он гордость России. Очевидно, что он патриот своей страны, и что на льду он прославляет не только себя, но и весь наш хоккей.

Не устаю им восхищаться, честно говоря. Даст Бог, и он отыграет еще не один сезон, все-таки за собой он следит отлично", — сказал Кожевников.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше