Кожевников об Овечкине: «Гордость России. Он патриот своей страны, на льду прославляет не только себя, но и весь наш хоккей. Не устаю им восхищаться»

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 10 шайб, чтобы догнать Гретцки по голам с учетом плей-офф.
40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
"Саша молодец, он гордость России. Очевидно, что он патриот своей страны, и что на льду он прославляет не только себя, но и весь наш хоккей.
Не устаю им восхищаться, честно говоря. Даст Бог, и он отыграет еще не один сезон, все-таки за собой он следит отлично", — сказал Кожевников.