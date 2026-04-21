Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
04:30
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.50
П2
3.54
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2

Генменеджер «Вашингтона» о межсезонье: «Если Овечкин решит остаться, пойдем одним путем, если завершит карьеру — другим. Мы сможем разработать план и с ним, и без него»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о том, как повлияет решение Александра Овечкина на планы команды.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Есть ли у вас отдельные планы на межсезонье с Ови и без него?

— Думаю, мы сможем разработать план и с ним, и без него. Это ничем не отличается от любого межсезонья, когда у некоторых игроков заканчиваются контракты, и вы можете пойти разными путями в зависимости от того, что произойдет.

То же самое и с ним, даже несмотря на то, что он величайший снайпер всех времен. Если он решит остаться, мы пойдем одним путем. Если он решит завершить карьеру, мы пойдем другим, — сказал Патрик.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше