2-й период
Эдмонтон
2
:
Анахайм
1
Даллас
2
:
Миннесота
1
Каролина
2
:
Оттава
2
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Баффало
:
Бостон
Питтсбург
0
:
Филадельфия
3
Мартон из «Филадельфии» — 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 2 первых матчах в плей-офф в возрасте до 20 лет

Форвард «Филадельфии» Портер Мартон забросил победную шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (3:0, 2−0).

На счету 19-летнего канадца 2 гола в 2 играх серии — оба стали решающими.

Мартон — первый тинейджер (игрок в возрасте до 20 лет) в истории НХЛ, кому удалось стать автором 2 победных шайб в первых 2 матчах в плей-офф.

Если же брать не только первые кубковые матчи в карьере, то 2 подряд победных гола в плей-офф забивал еще только один тинейджер — Джо Торнтон (1999 год, «Бостон»).

Напомним, что Мартон (5-й номер драфта НХЛ-2025) присоединился к «Флайерс» в концовке регулярного чемпионата после сезона в студенческой лиге NCAA. В 9 играх в регулярке он набрал 10 (4+6) очков.