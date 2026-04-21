Мартон из «Филадельфии» — 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 2 первых матчах в плей-офф в возрасте до 20 лет

На счету 19-летнего канадца 2 гола в 2 играх серии — оба стали решающими.
Мартон — первый тинейджер (игрок в возрасте до 20 лет) в истории НХЛ, кому удалось стать автором 2 победных шайб в первых 2 матчах в плей-офф.
Если же брать не только первые кубковые матчи в карьере, то 2 подряд победных гола в плей-офф забивал еще только один тинейджер — Джо Торнтон (1999 год, «Бостон»).
Напомним, что Мартон (5-й номер драфта НХЛ-2025) присоединился к «Флайерс» в концовке регулярного чемпионата после сезона в студенческой лиге NCAA. В 9 играх в регулярке он набрал 10 (4+6) очков.