Тарасенко делит с Ковалевым 10-е место по играм в плей-офф НХЛ среди россиян (123)

34-летний россиянин (15:01, «минус 1») остался без набранных очков при 3 бросках в створ.
Этот матч стал для него 123-м в плей-офф НХЛ за карьеру (73 очка, 49+24, полезность «минус 20»).
Тарасенко догнал Алексея Ковалева (123 матча) и делит с ним 10-е место по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян.
Выше идут Сергей Федоров (183 игры), Евгений Малкин («Питтсбург», 179), Сергей Зубов (164), Александр Овечкин («Вашингтон», 161), Павел Дацюк (157), Никита Кучеров («Тампа», 153), Игорь Ларионов (150), Сергей Гончар (141) и Александр Могильный (124).
Отметим, что на 12-м месте находится вратарь «Тампы» Андрей Василевский (121).