Кучеров забил в плей-офф НХЛ впервые с 2023 года. Форвард «Тампы» прервал безголевую серию из 16 матчей (0+16 на отрезке)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1−1).

Гол 32-летнего россиянина на 53-й минуте позволил «Лайтнинг» перевести игру в овертайм. В текущем плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 2 играх.

Гол в матче Кубка Стэнли стал для Кучерова первым с апреля 2023 года, когда он отличился в первом матче серии первого раунда с «Торонто» (2−4).

После этого он не забивал в двух следующих розыгрышах, где «Тампа» оба раза уступила «Флориде» в первом раунде (1−4). С учетом первого матча с «Канадиенс» в этом году безголевая серия продлилась 16 игр — при 16 результативных передачах на этом отрезке.

Сегодня Никита (23:22, 5:38 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 1 из 5 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
