Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем» и стал 2-й звездой

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский записал в актив первую победу в плей-офф НХЛ-2026.
31-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков «Канадиенс» во втором матче серии первого раунда (3:2 ОТ) и был признан второй звездой встречи.
В 2 играх в текущем плей-офф Василевский отражает 87,0% бросков при коэффициенте надежности 2,69.