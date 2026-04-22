«Тампа» и «Монреаль» набрали 52 минуты штрафа во 2-м матче серии. В 1-м периоде была массовая стычка, во 2-м Хэйгл подрался со Слафковски

27 из них на счету игроков «Лайтнинг», 25 — «Канадиенс».
На 15-й минуте первого периода началась массовая стычка. По итогам эпизода у «Тампы» малыми штрафами наказали Никиту Кучерова (за удар клюшкой), Брэндона Хэйгла, Кори Перри, Джейка Генцела и Даррена Рэддиша (всех — за грубость).
У «Канадиенс» — Майка Мэтисона (за игру высоко поднятой клюшкой), Кирби Дака, Джоша Андерсона, Александра Каррье и Джейка Эванса (всех — за грубость).
Во втором периоде Хэйгл подрался с форвардом «Монреаля» Юраем Слафковски, сделавшим хет-трик в первом матче серии. Оба игрока получили по 5 минут штрафа.