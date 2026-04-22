За сборную Узбекистана на ЧМ-2027 могут сыграть натурализованные хоккеисты из РФ

Вице-президент федерации назвал ряд доморощенных перспективных игроков. «Несколько лет на хорошем уровне проявлял себя Жасурбек Рустамхонов, играющий второй сезон в чешской молодежной лиге, который до этого был самым молодым игроком первой команды “Хумо”. Есть Салохиддин Азимов, Альберт Дадаходжаев, Тимур Тилляходжаев, хороший защитник Диёрбек Хусанбоев, есть еще на подходе хорошие игроки. Конечно, разница по классу по сравнению с натурализованными все еще видна, есть проблемы с техникой, катанием, но последние два года эти молодые ребята серьезно прибавили, поэтому и находятся в сборной. Большинству из них не хватает игровой практики в хорошем конкурентоспособном чемпионате. В идеале это должна быть команда уровня “Про лиги” или молодежной хоккейной лиги Казахстана. Тогда мы закроем для себя вопрос прокрутки молодых игроков и наращиванию игровой практики», — пояснил Гафуров.