За сборную Узбекистана на ЧМ-2027 могут сыграть натурализованные хоккеисты из РФ

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты, имеющие спортивное гражданство Узбекистана и сумевшие помочь сборной этой страны подняться в группу А третьего дивизиона чемпионата мира, могут сыграть за команду и в следующем году. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров.
Сборная Узбекистана 19 апреля благодаря победе над командой Гонконга со счетом 9:4 стала победителем группы В третьего дивизиона и поднялась в группу А, где сыграет в следующем году за возможность выйти в группу В второго дивизиона. Первые пять мест в списке лучших бомбардиров турнира заняли хоккеисты команды-победительницы. Самым результативным игроком с 35 очками по системе «гол + пас» (19 + 16) стал Вадим Кравченко — 32-летний форвард долгое время играл в клубах Молодежной и Высшей хоккейных лиг. Второе место занял Василий Жилов, до перехода в «Хумо» игравший в «Тамбове», третье — форвард «Молота-Прикамье» Павел Синявский.
«В следующем году как минимум эти опытные ребята в чемпионате мира сыграют. Честно говоря, есть озабоченность в плане подготовки молодежи. Понятно, что надо готовить смену, и еще какое-то время придется натурализовывать игроков, чтобы поддерживать уровень команды. Понимаем, что участие в более высоких дивизионах предъявляет более высокие требования к уровню команд», — сказал Гафуров.
Вице-президент федерации назвал ряд доморощенных перспективных игроков. «Несколько лет на хорошем уровне проявлял себя Жасурбек Рустамхонов, играющий второй сезон в чешской молодежной лиге, который до этого был самым молодым игроком первой команды “Хумо”. Есть Салохиддин Азимов, Альберт Дадаходжаев, Тимур Тилляходжаев, хороший защитник Диёрбек Хусанбоев, есть еще на подходе хорошие игроки. Конечно, разница по классу по сравнению с натурализованными все еще видна, есть проблемы с техникой, катанием, но последние два года эти молодые ребята серьезно прибавили, поэтому и находятся в сборной. Большинству из них не хватает игровой практики в хорошем конкурентоспособном чемпионате. В идеале это должна быть команда уровня “Про лиги” или молодежной хоккейной лиги Казахстана. Тогда мы закроем для себя вопрос прокрутки молодых игроков и наращиванию игровой практики», — пояснил Гафуров.