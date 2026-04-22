Кучеров делит 49-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (54). Среди россиян он 3-й, среди действующих игроков лиги — 7-й

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1−1).

Гол стал для 32-летнего россиянина первым в плей-офф НХЛ с 2023 года.

За карьеру у Кучерова стало 54 шайбы в 154 играх при 174 очках.

Он делит 49-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ с Риком Маклишем (54 в 114), Стивом Томасом (54 в 174) и Никласом Лидстремом (54 в 263). На 48-м месте идет Нэтан Маккиннон («Колорадо», 55 в 96).

Среди действующих игроков лиги Кучеров идет на 7-м месте. Его опережают Александр Овечкин («Вашингтон», 77 в 161), Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 182), Евгений Малкин («Питтсбург», 68 в 179), Брэд Маршанд («Флорида», 66 в 180), Кори Перри («Тампа», 64 в 239) и Маккиннон.

Среди российских снайперов в истории лиги выше Никиты в списке стоят только Овечкин и Малкин.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше