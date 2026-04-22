Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» — 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ

В первом периоде он получил 2 малых штрафа в одном эпизоде — за удар соперника клюшкой и грубость.
В третьем периоде он получил малый и дисциплинарный штрафы (2+10) за участие в стычке с форвардом «Сэйбрс» Заком Бенсоном.
16 минут штрафа за один матч плей-офф — 5-й результат в истории среди россиян.
Больше удавалось набрать Игорю Уланову (1992, «Виннипег», 25), Евгению Малкину (2009, «Питтсбург», 19), Илье Ковальчуку (2007, «Атланта», 17) и Никите Кучерову (2019, «Тампа», 17).
Рекорд лиги делят Билли Коуту (1923, «Монреаль»), Дэйв Шульц (1976, «Филадельфия») и Дерик Энгелланд (2015, «Калгари») — по 42 минуты.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.