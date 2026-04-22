Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Юта
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Бостон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
2
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» — 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ

Защитник «Бостона» Никита Задоров получил 16 минут штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (4:2, 1−1).

В первом периоде он получил 2 малых штрафа в одном эпизоде — за удар соперника клюшкой и грубость.

В третьем периоде он получил малый и дисциплинарный штрафы (2+10) за участие в стычке с форвардом «Сэйбрс» Заком Бенсоном.

16 минут штрафа за один матч плей-офф — 5-й результат в истории среди россиян.

Больше удавалось набрать Игорю Уланову (1992, «Виннипег», 25), Евгению Малкину (2009, «Питтсбург», 19), Илье Ковальчуку (2007, «Атланта», 17) и Никите Кучерову (2019, «Тампа», 17).

Рекорд лиги делят Билли Коуту (1923, «Монреаль»), Дэйв Шульц (1976, «Филадельфия») и Дерик Энгелланд (2015, «Калгари») — по 42 минуты.

