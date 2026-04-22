Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
23.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафу в плей-офф НХЛ (142 минуты), обогнав Федорова. В топ-3 — Малкин, Житник и Фетисов, Кучеров — 6-й

Защитник «Бостона» Никита Задоров получил 16 минут штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (4:2, 1−1).

В текущем плей-офф у 30-летнего россиянина стало 18 минут, за карьеру в плей-офф НХЛ — 142 в 60 играх.

Задоров вышел на 4-е место среди российских игроков в истории лиги по сумме штрафа в плей-офф. Он опередил Сергея Федорова (133 в 183).

В топ-3 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 244 в 179), Алексей Житник (168 в 98) и Вячеслав Фетисов (147 в 116).

Отметим, что на 6-м месте идет Никита Кучеров («Тампа», 120 в 154, сегодня — 2 минуты в матче с «Монреалем»).

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше