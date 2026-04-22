23.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.19
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
23.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна — побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Ранее на пресс‑конференции Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт».

— Овечкин заявил, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как это воспринимать?

— Я бы убрал слово «контракт» из судьбы Александра Овечкина. Это возможность для болельщиков увидеть этого легендарного хоккеиста в очередной сезон. Тут больше разговор не про деньги, а про смысл. Если так шутит, значит, есть желание, цель.

А цель одна — побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры. Уэйн Гретцки завершил свою карьеру, не имея и близко шанса выиграть Кубок Стэнли. Я желаю Саше, чтобы он собрался на очередной сезон именно с этой задачей. Это гордость для команды, для «Вашингтона», — сказал Фетисов.

