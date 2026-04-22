Фетисов о приезде Овечкина в Россию: «Где-то в середине мая, думаю»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее Овечкин объявил, что примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ летом.
«Я думаю, [он приедет] где-то в середине мая», — сказал Фетисов.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах — 929 шайб в 1573 матчах. С учетом плей-офф россиянин забросил 1006 шайб в НХЛ, по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
