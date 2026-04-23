Малкин забил 2-й гол в плей-офф — в 3-м матче с «Филадельфией». У форварда «Питтсбурга» 2+1 в серии

Форвард «Пингвинс» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой при игре в большинстве в первом периоде.
Для россиянина это второй гол в текущем плей-офф. В общей сложности в его активе 3 (2+1) очка в 3 матчах.
В третьем матче серии 39-летний форвард также нанес 2 броска по воротам, получил 2 минуты штрафа и провел на льду 20:06 (7:50 — в большинстве).
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше