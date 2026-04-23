Малкин вышел на 7-е место по очкам в большинстве в Кубке Стэнли (82), опередив Потвена (81). Коффи идет 6-м (87), Бурк — 5-м (89)

39-летний форвард отличился в первом периоде при игре в большинстве.
Для Малкина этот результативный балл стал 82-м (69+114) в большинстве в 180 матчах в рамках плей-офф. Малкин вышел на седьмое место по этому показателю в истории лиги, опередив Дени Потвена (81 балл, 185 матчей).
Далее располагаются следующие хоккеисты:
6. Пол Коффи (87 очков, 194 матча);
5. Рэй Бурк (89, 214);
4. Марк Мессье (92, 236);
3. Эл Макиннис (97, 177);
2. Никлас Лидстрем (111, 263);
1. Уэйн Гретцки (125, 208).
Узнать больше по теме
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.