Малкин вышел на 7-е место по очкам в большинстве в Кубке Стэнли (82), опередив Потвена (81). Коффи идет 6-м (87), Бурк — 5-м (89)

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол в третьем матче серии Кубка Стэнли против «Филадельфии» (2:5, 0−3).

Источник: Спортс‘’

39-летний форвард отличился в первом периоде при игре в большинстве.

Для Малкина этот результативный балл стал 82-м (69+114) в большинстве в 180 матчах в рамках плей-офф. Малкин вышел на седьмое место по этому показателю в истории лиги, опередив Дени Потвена (81 балл, 185 матчей).

Далее располагаются следующие хоккеисты:

6. Пол Коффи (87 очков, 194 матча);

5. Рэй Бурк (89, 214);

4. Марк Мессье (92, 236);

3. Эл Макиннис (97, 177);

2. Никлас Лидстрем (111, 263);

1. Уэйн Гретцки (125, 208).

