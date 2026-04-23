24.04
Бостон
:
Баффало
П1
2.51
4.30
2.46
24.04
Оттава
:
Каролина
2.35
4.20
2.64
24.04
Лос-Анджелес
:
Колорадо
3.09
4.22
2.05
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
6
завершен
Миннесота
3
:
Даллас
4
завершен
Филадельфия
5
:
Питтсбург
2
Малкин сравнялся с Лемье, забив 29 голов в большинстве в плей-офф — 8-е место в истории НХЛ. Овечкин — лидер среди действующих игроков с 31 шайбой

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:5, 0−3).

39-летний россиянин отличился в первом периоде. Этот гол стал 29-м при игре в большинстве в рамках плей-офф НХЛ для нападающего.

Он сравнялся с Марио Лемье и делит восьмое место в истории лиги по этому показателю. Рекорд принадлежит Бретту Халлу — 38 шайб.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин лидирует среди действующих игроков с 31 голом.

Список хоккеистов, опережающих Малкина, выглядит следующим образом:

6−7. Никлас Лидстрем — 30 шайб (263 игры);

6−7. Джо Павелски — 30 (201);

5. Александр Овечкин — 31 (161);

4. Дино Сиссарелли — 34 (141);

2−3. Уэйн Гретцки — 35 (208);

2−3. Майк Босси — 35 (129);

1. Бретт Халл — 38 (202).

Малкин вышел на 7-е место по очкам в большинстве в Кубке Стэнли (82), опередив Потвена (81). Коффи идет 6-м (87), Бурк — 5-м (89).

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше