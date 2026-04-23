Малкин сравнялся с Лемье, забив 29 голов в большинстве в плей-офф — 8-е место в истории НХЛ. Овечкин — лидер среди действующих игроков с 31 шайбой

39-летний россиянин отличился в первом периоде. Этот гол стал 29-м при игре в большинстве в рамках плей-офф НХЛ для нападающего.
Он сравнялся с Марио Лемье и делит восьмое место в истории лиги по этому показателю. Рекорд принадлежит Бретту Халлу — 38 шайб.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин лидирует среди действующих игроков с 31 голом.
Список хоккеистов, опережающих Малкина, выглядит следующим образом:
6−7. Никлас Лидстрем — 30 шайб (263 игры);
6−7. Джо Павелски — 30 (201);
5. Александр Овечкин — 31 (161);
4. Дино Сиссарелли — 34 (141);
2−3. Уэйн Гретцки — 35 (208);
2−3. Майк Босси — 35 (129);
1. Бретт Халл — 38 (202).
Малкин вышел на 7-е место по очкам в большинстве в Кубке Стэнли (82), опередив Потвена (81). Коффи идет 6-м (87), Бурк — 5-м (89).