Давыдов о Тамбиеве: «Адмирал» и «Динамо» — клубы разного уровня и амбиций. Наша традиция — сила в движении, сбалансированный стиль. Никогда не играли в закрытый хоккей"

— Виталий Семенович, в родном клубе — новый главный тренер, Леонид Тамбиев. Удивлены?
— На мой взгляд, вопрос со сменой главного тренера висел в воздухе — в прошедшем сезоне «Динамо» не добилось результата.
Другое дело — кандидатура Тамбиева. Возглавлять «Адмирал» — это одно, возглавлять московское «Динамо» — другое. Сами понимаете, это клубы разного уровня и разных амбиций. Тамбиев должен понимать, что работать в «Динамо» минимум в два раза сложнее, чем в «Адмирале».
— «Адмирал» играл в закрытый хоккей, в «Динамо» такой стиль возможен?
— Меня, как защитника, всегда радует, когда обороне уделяется особое внимание.
Но при этом «Динамо» никогда не играло в закрытый хоккей, наша традиция — сбалансированный стиль, сила в движении. Так что тут новому тренерскому штабу тоже потребуется перестройка, — сказал Давыдов.
Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева».