Кросби стал 5-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф за карьеру, опередив Ягра — 202. Рекорд у Гретцки — 382 балла

На его счету стало 202 (71+131) очка в 183 играх за карьеру в плей-офф НХЛ. 38-летний канадец опередил Яромира Ягра и вышел на единоличное пятое место в истории лиги по этому показателю.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382 балла за 208 матчей. Следом идут Марк Мессье (295 очков, 236 игр), Яри Курри (233 очка, 200 матчей) и Гленн Андерсон (214 баллов, 225 игр). Отметим, что все они играли за «Эдмонтон» в 80-е годы.
В этом Кубке Стэнли в активе Кросби 1 (0+1) очко в 3 матчах.
Кросби удалили за приукрашивание в игре с «Филадельфией». Капитан «Питтсбурга» упал, получив клюшкой по лицу.