24.04
Бостон
:
Баффало
П1
2.46
X
4.30
П2
2.46
24.04
Оттава
:
Каролина
П1
2.35
X
4.18
П2
2.65
24.04
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
3.09
X
4.22
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

«Миннесота» уступила «Далласу» в матче Кубка Стэнли — 3:4 (2ОТ). Джонстон реализовал удаление Юрова во втором овертайме, у Капризова 0 очков за 36:22 на льду

«Миннесота» проиграла «Далласу» (3:4, 2ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Решающий гол на отметке 92:10 забил Уайтт Джонстон после удаления Данилы Юрова за выброс шайбы.

Юров сыграл 15:02, нанес один бросок в створ, сделал три силовых приема и проиграл семь выбрасываний из восьми, завершив встречу с полезностью «0».

Кирилл Капризов провел на льду 36:22 (из них 11:43 — в большинстве) и не отметился результативными действиями. Он нанес два броска в створ (еще два в блок и пять — мимо), сделал один силовой, совершил один отбор и заблокировал один бросок. Полезность — «0».

«Даллас» вышел вперед в серии — 2−1. Следующая игра пройдет на арене «Миннесоты» в ночь с 25 на 26 апреля.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
