«Миннесота» уступила «Далласу» в матче Кубка Стэнли — 3:4 (2ОТ). Джонстон реализовал удаление Юрова во втором овертайме, у Капризова 0 очков за 36:22 на льду

Юров сыграл 15:02, нанес один бросок в створ, сделал три силовых приема и проиграл семь выбрасываний из восьми, завершив встречу с полезностью «0».
Кирилл Капризов провел на льду 36:22 (из них 11:43 — в большинстве) и не отметился результативными действиями. Он нанес два броска в створ (еще два в блок и пять — мимо), сделал один силовой, совершил один отбор и заблокировал один бросок. Полезность — «0».
«Даллас» вышел вперед в серии — 2−1. Следующая игра пройдет на арене «Миннесоты» в ночь с 25 на 26 апреля.
Узнать больше по теме
