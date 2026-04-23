В Екатеринбурге экс-директора школы «Спартаковец» обвинили во взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Экс-директора екатеринбургской хоккейной школы «Спартаковец» и гендиректору хоккейного клуба «Южный Урал» Владимира Каримова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, заседание по мере пресечения ему пройдет в четверг в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения директору “Академия хоккея “Спартаковец” Владимиру Каримову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ”, — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что рассмотрение ходатайства назначено на четверг днем. В инстанции уточнили, что он был директором школы «Спартаковец» на «момент инкриминируемых событий».
В свою очередь, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ, вторая по силе лига после КХЛ) «Южный Урал» только 15 апреля заявлял, что Владимир Каримов был представлен на собрании как новый генеральный директор клуба.
РИА Новости пока не располагает комментарием следствия по этому делу.
Хоккейная школа «Спартаковец» — одна из старейших в Екатеринбурге, с 2009 года ею руководил Каримов.