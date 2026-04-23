Вайсфельд о серии «Локомотива» и «Авангарда»: «Это противостояние интересно тем, что друг против друга сыграют североамериканские тренеры с похожей философией. Обе команды сильные»

— На мой взгляд, это противостояние будет интересно тем, что друг против друга сыграют два североамериканских тренера с похожей игровой философией. Разумеется, обе команды сильные. Будет яркая и занимательная серия.
— То есть Боб Хартли против Ги Буше — топовое противостояние двух канадцев в КХЛ?
— Повторюсь, игры действительно должны получиться интересными, потому что у Хартли и Буше одинаковый подход. Например, в серии «Авангард» — ЦСКА он тоже был примерно одинаковый, в этом и заключается главный интерес для меня.
— Можете назвать главные сильные стороны обеих команд?
— Они примерно одни и те же. Очень системная игра как у «Локомотива», так и у «Авангарда».
— Может ли сыграть в пользу «Локомотива» фактор Александра Радулова?
— Безусловно, это очень важный хоккеист для Ярославля, но и в Омске есть мастера. Радулов еще в прошлом году все доказал в плей-офф, а в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Александр подтверждает свой уровень.
— Чья вратарская линия сильнее: Исаев у «Локомотива» или Серебряков у «Авангарда»?
— Уровень вратарей у обеих команд приблизительно равный, — сказал Вайсфельд.
