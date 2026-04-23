Кожевников о Хартли: «Ему дали выстроенную команду, пришел заработать денег на все готовое. Печально, что своих специалистов мы не любим, а с канадцев пушинки сдуваем»

— Есть мнение, что именно в паре «Локомотив» — «Авангард» скрыт будущий обладатель Кубка Гагарина. Согласны?
— Сейчас говорить можно все, что угодно. А решится все по факту. Подождите, пусть сыграют сначала между собой, потом в финале. Тогда и посмотрим. Лично я гадать на кофейной гуще не люблю и не собираюсь.
— Встречаются две системные команды. Вам какая симпатичнее?
— Мне, кроме «Спартака», никто не нравится.
— А с точки зрения игры?
— Именно с точки зрения игры. Пусть они проигрывают, но там есть мастера, есть красивый, умный хоккей. Все мои любимые команды уже вылетели. Нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь». Вот от их игры я получаю удовольствие. Понятно, что мнения могут быть разными, но мое — такое.
— Помнится, когда нынешний главный тренер «Локо» Боб Хартли работал в омском «Авангарде», вы довольно жестко о нем высказывались. Сейчас ваше восприятие этого специалиста изменилось?
— А разве должно было? Ему дали выстроенную команду, пришел заработать денег на все готовое. На телевидении он поработал, но тут-то другие зарплаты.
Самое печальное, что своих специалистов мы не любим. От этого иногда даже не хочется наш хоккей смотреть. Много раз говорил и повторю: с канадцев пушинки сдуваем, а к нашим какое отношение?
— Получается, Ги Буше, наставник «Авангарда», для вас в более выгодном свете. Он же фактически под себя омскую команду перестроил.
— Ничего подобного. Для него просто все делали. Иностранцы ставят условия — мы их выполняем.
Сейчас вот Илья Ковальчук пришел в «Шанхайские драконы», где тоже за иностранцами бегали. Думаю, теперь там немножко по-другому будет. Все-таки Илюха — амбициозный парень и профессионал в этом деле, — сказал Кожевников.