Стенберг — 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Hockey News, Маккенна — 2-й, Бьорк — 3-й, Морозов — 28-й, Пугачев — 32-й, Клепов — 33-й

Журналист издания Тони Феррари представил топ-75 предстоящего драфта НХЛ.
1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
3. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
4. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона);
5. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
6. з Мальте Густафссон («ХВ-71»);
7. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
8. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
9. н Матис Престон («Ванкувер Джайентс»);
10. з Ксавье Вильнев («Бленвиль-Буабриан»);
…28. н Илья Морозов (университет Майами);
…32. н Глеб Пугачев («Торпедо»);
33. н Никита Клепов («Сагино»);
…49. н Егор Шилов («Викториявилль»).