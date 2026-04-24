Фастовский о серии «Авангарда» с «Локомотивом»: «Шайб будет мало, но игра будет офигенная. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов»

«По игре “Авангард” впечатляет. Зрелищный, результативный хоккей. И у них есть Константин Окулов. Он действительно феноменальный сезон проводит, и мне за него очень радостно.
«Авангард» играет здорово, правильно и очень азартно. Конечно, и Дамира Шарипзянова надо назвать", — сказал Фастовский.
Он также поделился мыслями о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».
«Мне кажется, что шайб будет мало, но игра будет офигенная. Очень похоже на серию “Авангард” — ЦСКА. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов. Вперед и с песней — и назад тоже с песней!» — отметил Фастовский.