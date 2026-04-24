Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.24
П2
2.01
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
6
П1
X
П2

Кожевников о серии «Металлурга» против «Ак Барса»: «Когда против тебя забор ставят, играть тяжело. В Казани, что нынешний тренер, что Билялетдинов — все одно. Может, кому-то это нравит

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящей серии между «Металлургом» и «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

— Что думаете о паре «Металлург» — «Ак Барс». Вот «Магнитка» — играющая команда, должна вам быть симпатична.

— Может, и играющая, но, когда против тебя забор ставят, играть тяжело. В Казани, что нынешний тренер, что Билялетдинов — все одно. Может, кому-то это нравится. Мне — нет.

— То есть, у вас есть сомнения по поводу перспектив «Магнитки»?

— Дело не в сомнениях. Команда хорошая, играющая. Там живые ребята. Какие-то игроки вместе с их главным тренером Андреем Разиным вместе с ним из «Северстали» переехали. Из команды, которую Разин и построил. Но мне гадать неинтересно, я же говорю.

— Подозреваю, общее впечатление от этого плей-офф у вас не очень…

— Не очень. Во-первых, все заранее было понятно. С одной стороны, кто на что наработал, тот то и получил. С другой, добиваются результата команды, которые забор ставят. Кому-то такой хоккей нравится. Это их право.

Во-вторых, судейство было безобразным. Оно уже четыре года такое, но никто ничего не делает. Потому мне это все и неинтересно. Смотреть только нервы портить, — сказал Кожевников.