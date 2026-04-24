Станковен из «Каролины» — 2-й игрок в истории НХЛ, открывший счет в каждом из 3 первых матчей команды в плей-офф

23-летний канадец открыл счет на 6-й минуте встречи. В первых двух матчах серии (2:0 и 3:2 2ОТ) он также забивал первым — на 23-й (гол в итоге стал победным) и 7-й минутах соответственно.
В 3 матчах в текущем розыгрыше Кубка Стэнли у него 4 (3+1) очка при полезности «+3».
Станковен стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось открыть счет в трех первых матчах своей команды в плей-офф в конкретном розыгрыше.
Ранее также достижение в актив записал Джордж Армстронг (1956 год, «Торонто»).
Отметим, что Станковен также стал вторым игроком в истории «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось начать плей-офф с 3-матчевой голевой серии. Ранее такое достижение в актив записал Пэт Вербик (1991).
В целом рекорд франшизы по продолжительности голевой серии в плей-офф составляет 4 матча. Его делят Рэй Шеппард (1999 год) и Бэйтс Батталья (2002).