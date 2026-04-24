19:00
Локомотив
:
Авангард
25.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
25.04
Юта
:
Вегас
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
Так из «Баффало» забил 2 победных гола в этом плей-офф. Рекорд «Сэйбрс» за одну кампанию — 3

Форвард «Баффало» Алекс Так забросил победную шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:1, 2−1).

29-летний американец был признан первой звездой встречи. Гол стал для него вторым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ (оба — победные).

В целом у него 4 (2+2) очка в 3 играх серии с «Брюинс» при полезности «+4».

Клубный рекорд «Сэйбрс» по числу победных шайб за один розыгрыш плей-офф (3) делят Рене Робер (1974/75), Михал Грошек (1997/98), Кертис Браун (1998/99), Диксон Уорд (1998/99), Алеш Коталик (2005/06) и Крис Друри (2006/07).

Добавим, что за карьеру Так забросил 21 шайбу в 69 играх в Кубке Стэнли. Из них 8 голов оказались победными.