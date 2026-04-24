19:00
Локомотив
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

Илья Протас об игре с Овечкиным: «До сих пор думаю, что это сон. Иногда он был недоволен мной, но вне льда — очень отзывчивый и добрый»

Форвард «Вашингтона» Илья Протас рассказал об игре с Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

19-летний хоккеист из Беларуси поднялся в главную команду из АХЛ в конце регулярного чемпионата и набрал 4 (1+3) очка за 4 матча в НХЛ.

— Что для вас значит играть с Овечкиным? Мы не знаем, продолжит ли он карьеру, или это был его последний сезон…

— Я до сих пор думаю, что это сон. Быть на льду рядом с этим парнем — особенное чувство. Он хорошо ко мне относился, много помогал и поддерживал. И да, иногда он был недоволен мной, но это нормально. Я нервничал и временами плохо играл, но вне льда он всегда был очень отзывчивым и добрым.

Меня всегда приглашали на различные мероприятия, я очень это ценю. Мы вместе проводили время и вместе играли — вот о чем я расскажу своим детям.

— Настасия Овечкина поделилась видео, где вы играете в хоккей с Евгением Малкиным и Ови у него дома. Каковы были ваши впечатления? Что вы чувствовали?

— Я нервничал еще больше обычного. Было здорово разделить этот момент с двумя легендами хоккея и с семьей Александра. Я был очень рад, что меня пригласили.

Я смог побыть рядом, поиграть в мини-гольф и хорошо поужинать, — сказал Протас.

Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ. У 19-летнего белоруса 66 (29+37) очков в 69 играх за фарм «Вашингтона» в регулярке.

Овечкин и Алексей Протас посетили матч фарма «Вашингтона» в плей-офф АХЛ. «Херши» с 1+1 от Тринеева победил «Бриджпорт» (5:2) и выиграл серию 1-го раунда (2−0).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше