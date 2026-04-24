Малкин о будущем: «Хочу быть частью “Пингвинс” в следующем сезоне, завершить карьеру в “Питтсбурге”

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своем будущем.

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» уступает «Филадельфии» со счетом 0−3.

"Надеюсь, это еще не конец. Надеюсь, мы еще будем бороться, и в том, что касается моего будущего, я говорю одно и то же: я хочу быть здесь.

Я хочу быть частью команды и в следующем сезоне, и я хочу завершить карьеру в «Питтсбурге».

Но это не мой выбор. Это будет решение Кайла Дубаса, новых владельцев, вероятно, тоже. Но опять же, я просто буду играть в свою игру завтра, и надеюсь, это еще не конец, и мы вернемся в Питтсбург, потому что мы хотим сыграть для наших болельщиков", — сказал Малкин.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше