Иванов о 2:5 от «Авангарда»: «Очень много занимались фигней. Можно сказать, что мы вообще не вышли на матч. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о поражении в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:5).

Источник: Спортс‘’

— Можно сказать, что мы вообще не вышли на игру. Очень много занимались фигней. Как и в прошлых сериях, провалили первый период. Следующая игра будет другой.

— Почему «Локомотиву» не удаются первые матчи серий?

— Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы. Завтра все обговорим и будем готовиться ко второй игре.

— После матча обсудили, кто и где неправильно сыграл?

— Просто сели, поговорили, что все в наших руках. Результат зависит от каждого, каждый должен добавить все, что у него есть, в командную копилку, и тогда все будет нормально.

— Обычно, когда к третьему периоду результат матча предрешен, со стороны проигрывающей команды начинаются провокации и драки, но сегодня этого не было. С чем связано?

— Причина в другом — было много большинства в третьем периоде, и даже при таком счете могли вернуться в игру. Пятиминутное удаление — это была хорошая возможность вернуться и послать сообщение на следующий матч.

— Что случилось с вашим большинством?

— Сейчас сложно сказать, в следующей игре будет другое большинство. Омск качественно играет в меньшинстве, но мы не заставляли их ошибаться и особо сильно напрягаться, — сказал Иванов.