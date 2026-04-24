Боб Хартли: «Сурин — молодой игрок, в каждом матче получает опыт. Стараемся поддержать его, надеемся, что и в атаке у него будет получаться»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре нападающего Егора Сурина в плей-офф.

Источник: Спортс‘’

В пятницу «Локомотив» проиграл «Авангарду» в первом матче серии ½ финала Кубка Гагарина со счетом 2:5. Сурин не набрали очков и дважды был наказан 2-минутными удалениями. В 10 матчах плей-офф на счету 19-летнего форварда 2 передачи.

— Замена Исаева — это сигнал команде?

— Такое бывает, бывают игры, когда шайба будто имеет глаза. Было много моментов, когда в чужих воротах она не находила щель, а у нас как будто видела их. После четвертого гола посчитал, что достаточно, дали Данилу отдохнуть.

Даниил — боец, бывал в таких ситуациях, всегда приносит пользу команде. На следующую игру будет в строю.

— Счет по блокированным броскам — 21−7 в пользу «Авангарда».

— Мы смотрели на эти цифры, это очень важный компонент. Мы 80 раз бросили, а соперник в районе сорока. Если смотреть на хоккей, не такая большая разница.

— Кажется, что Сурин вредил команде, нет ли у вас мысли перетряхнуть сочетания и дать ему посмотреть со стороны? Потому что за весь плей-офф мы так и не увидели Сурина, к которому привыкли.

— Он молодой игрок, в каждом матче получает опыт. У него есть много хорошего, но есть и ошибки. Плей-офф — другая игра, не всегда молодые игроки в нее входят. Стараемся поддержать его, надеемся, что и в атаке у него будет получаться, — сказал Хартли.