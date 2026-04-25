Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.64
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Ги Буше: «Локомотив» — обученная команда, у них нет слабых мест. Но не стоит забывать, что «Авангард» — один из лучших в КХЛ по игре в атаке"

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мыслями после победы над «Локомотивов» в 1-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина со счетом 5:2.

Источник: Спортс‘’

— Беспокоит ли вас не самая уверенная игра Майкла Маклауда на «точке» в этом матче?

— Он лучший по вбрасываниям в КХЛ. Поэтому если вы спрашиваете, беспокоит ли меня наличие такого игрока, то ответ очевиден. Покажите лучшего игрока по вбрасываниям на планете — у него тоже бывают просадки.

— Во всех матчах вы обыграли «Локомотив» с разницей минимум в три шайбы. Совпадение ли это? Считаете ли вы следующую игру ключевой в серии?

— Для меня нет ключевых матчей, каждый день — чистый лист. В прошлом сезоне мы уступали со счетом 1−3, но сумели вернуться в серию. История может повернуться в любую сторону.

Знаем, что встречаемся с лучшей командой лиги, у них нет слабых мест, «Локомотив» — обученная команда. Но не стоит забывать, что мы одни из лучших в лиге по игре в атаке. Для нас главное то, что мы демонстрируем на льду.

— Егор Сурин, как и в прошлом году, провоцировал Никиту Серебрякову, неоднократно подъезжая к вратарю. Как относитесь к таким приемам? Говорили ли отдельно с полевыми игроками о необходимости защитить вашего голкипера?

— Знаем, что из себя представляет соперник. Никаких сюрпризов не было, — сказал Буше.