Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры

Функционер предостерег игрока от политической карьеры. «А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил Третьяк.
Глава ФХР добавил, что за Овечкина обязательно проголосуют люди. «Но пусть сам выбирает. Давайте не будем за него думать», — отметил Третьяк.
Ранее стало известно о желании 40-летнего Овечкина сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом, который истекает летом.
Узнать больше по теме
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.