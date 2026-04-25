Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
3.58
X
2.85
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

«Тампа» нанесла 17 бросков в створ в 3-м матче серии с «Монреалем». Это худший результат для команды в плей-офф со 2-й игры финала-2022 с «Колорадо» (0:7)

«Тампа» уступила «Монреалю» (2:3 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1−2).

Счет по броскам в створ — 29:17 в пользу «Канадиенс».

17 бросков в створ в матче плей-офф — худший результат для «Лайтнинг» со 2-й игры финала Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо» (0:7). Тогда счет по броскам составил 30:16 в пользу «Эвеланш».

Антирекордное число бросков для «молний» в матчах Кубка Стэнли — 15. Таких игр у команды было 3 (2003 год — против «Нью-Джерси», 2004 — против «Калгари» и 2021 — против «Каролины»).

Отметим, что игры против «Флэймс» (7-й матч финала-2004, 15:17 по броскам в створ) и «Харрикейнс» (2-й матч второго раунда, 15:32) были выиграны с одинаковым счетом 2:1.