«Анахайм» повел 2−1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 3-й матч (7:4). Гранлунд набрал 1+2, Лео Карлссон — 1+1 с победным голом

Форвард «Дакс» Микаэль Гранлунд записал в актив 3 (1+2) очка. Автором победной шайбы стал нападающий калифорнийцев Лео Карлссон, набравший 2 (1+1) балла.
У «Ойлерс» по 2 очка набрали Коннор Макдэвид (1+1), Леон Драйзайтль и Эван Бушар (по 0+2).
«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (7:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2−1).
