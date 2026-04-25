Макдэвид набрал первые очки в текущем плей-офф — 1+1 в 3-м матче серии с «Анахаймом». Лучший бомбардир регулярки НХЛ завершил игру с «минус 4»

29-летний канадец набрал первые очки в текущем плей-офф. При этом он завершил встречу с полезностью «минус 4» (худший показатель в «Ойлерс»).
В целом в 3 играх серии у Макдэвида стало 2 (1+1) балла при «минус 6».
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в большинстве и сделал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:7, 1−2).
