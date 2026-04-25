Барбашев в 3-м матче серии с «Ютой»: ассист, 1 бросок, 7 хитов и «минус 1» за 17:17. У него 3 очка в 3 играх в текущем плей-офф

На счету 30-летнего россиянина стало 3 (2+1) очка в 3 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 3».
Сегодня Барбашев (17:17) завершил встречу с полезностью «минус 1». У него 1 бросок в створ, 7 силовых приемов и 1 потеря.
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев ассистировал Джеку Айкелу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (2:4, 1−2).
