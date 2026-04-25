Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
26.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (4:7, 1−2).

В текущем плей-офф на счету 30-летнего немецкого форварда стало 6 (1+5) баллов в 3 играх. За карьеру в Кубке Стэнли — 147 (53+94) балла в 99 играх.

Драйзайтль сравнялся с Александром Овечкиным из «Вашингтона» (Россия, 147 в 161, 77+70) и делит с ним 9-е место среди европейских игроков в истории лиги.

Выше идут Яри Курри (Финляндия, 233 в 200), Яромир Ягр (Чехия, 201 в 208), Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург», 183 в 180), Никлас Лидстрем (Швеция, 183 в 263), Сергей Федоров (Россия, 176 в 183), Никита Кучеров (Россия, «Тампа», 175 в 155), Петер Форсберг (Швеция, 171 в 151) и Мариан Госса (Словакия, 149 в 205).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше