Третьяк: мы вернули наш хоккей на вершину

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация вернула российский хоккей на вершину, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Мы вернули наш хоккей на вершину. Теперь, как и в советские времена, все ждут от сборной только побед, а второе или третье место болельщиков расстраивает. Хотя каждая медаль ценна. Мы взяли много серебряных и бронзовых наград. На всех уровнях», — сказал Третьяк.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила бессрочный запрет на участие российских сборных в турнирах под своей эгидой.

Весной 2022 года IIHF отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.