Кожевников о Кучерове: «Сильнейший игрок в НХЛ, великий. Зациклились на Овечкине и мало времени уделяем Никите»

Форвард «Тампы» набрал 130 (44+86) очков за 76 матчей в регулярном чемпионате, а также 1+3 за 3 игры в текущем Кубке Стэнли.
"Он великий, о чем вообще говорить? Он великий! Просто мало времени ему уделяем, зациклились на Александре Овечкине и про него пишем. Но Никита сейчас сильнейший игрок в НХЛ.
Саша — бомбардир сильнейший, а Никита — игрок сильнейший. Кучеров — творец, это природное", — сказал Кожевников.
Кучеров делит с Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (175). До идущих на 16-м месте Беливо и Федорова — 1 балл.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше