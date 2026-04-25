Каменский о будущем Малкина: «Мы не знаем, есть ли у него планы поиграть в России. У Жени еще много сил и энтузиазма — он будет одним из лидеров “Питтсбурга”

Срок действующего контракта 39-летнего форварда с «Питтсбургом» истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (19+42) очко за 56 матчей в регулярке, в Кубке Стэнли — 2+1 за 3 игры.
«Женя — хоккеист высокого уровня, в этом сезоне он показал, что у него еще много сил и энтузиазма. Он, естественно, будет одним из лидеров “Питтсбурга”.
Мы пока не знаем, есть ли у него планы поиграть в России, может быть, он хочет завершить карьеру именно в НХЛ. Это надо спросить у него.
В любом случае надо сыграть сезон в НХЛ и потом решать. Сразу такие вопросы не обсуждаются", — сказал Каменский.
Малкин о будущем: «Хочу быть частью “Питтсбурга” в следующем сезоне, завершить карьеру здесь».