Кожевников о Малкине: «Способен провести следующий сезон в НХЛ на высоком уровне. Многие хотели бы, чтобы он завершил карьеру в России»

Действующее соглашение 39-летнего форварда с «Питтсбургом» рассчитано до 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ на его счету 61 (19+42) очко за 56 матчей в регулярке, в Кубке Стэнли — 2+1 за 3 игры.
"Думаю, Малкин способен провести следующий сезон на высоком уровне. Если травм не будет, то все будет нормально. Естественно, многие хотели бы, чтобы он завершил карьеру в России. Но он играет на высочайшем уровне уже сколько лет! Дай Бог всем на таком уровне играть, все время быть в форме.
Это тяжелая вещь. Но время приходит, и в том числе должно быть правильное эмоциональное состояние. Монотонность может надоедать, поэтому должно быть желание", — сказал Кожевников.
Кожевников о Кучерове: «Сильнейший игрок в НХЛ, великий. Зациклились на Овечкине и мало времени уделяем Никите».