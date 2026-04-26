Яшкин о 5:2 с «Металлургом»: «Дай бог, чтобы “Ак Барс” так начинал каждую игру. Мы воспользовались своими моментами»

— Непростая игра получилась. Хорошо, что мы воспользовались своими моментами. Думаю, нам есть, что взять из этой игры, а что следует улучшить.
— При этом первые три минуты игры «Металлург» не мог нанести ни одного броска.
— Здорово. Так и хотели начать. Дай бог, чтобы подобное начало было в каждой игре.
— Складывалось впечатление, что соперник был в легком нокауте.
— Мы выполняем свою работу. У нас хороший вид со скамейки, думаю, мы можем быть довольны таким началом. Но это только начало серии, нужно работать дальше, — сказал Яшкин.