Петунин о 2:5 от «Ак Барса»: «Металлург» провалил матч. Проспали начало, переволновались, наверное. Нужен другой настрой"

— Проспали начало матча, пропустили много голов и не смогли вернуться в игру. Первый период не получился, во втором-третьем более-менее играли в свою игру. Переволновались, наверное, но серия продолжается и надо биться до конца. На следующий матч надо выходить с другим настроем.
— Казалось, что соперник был быстрее. Вы выдерживали такой темп?
— Не смогли в лишний раз придержать шайбу и не выбрасывать ее. Вся команда провалила матч, сделаем выводы.
— У вас ведь были «баллоны» в паузе перед сериями? Это могло сказаться?
— С «баллонами» мы не тренировались. Я думаю, что это связано с небольшой нервозностью. Давно не играли. Хотя это не оправдание. Сейчас разберем игру и с новыми эмоциями, с новыми силами подойдем к следующему матчу, — сказал Петунин.