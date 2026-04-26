Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Даллас
0
П1
2.20
X
4.31
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
23.00
X
4.31
П2
1.32
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
2.40
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
П1
2.30
X
3.95
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2

Петунин о 2:5 от «Ак Барса»: «Металлург» провалил матч. Проспали начало, переволновались, наверное. Нужен другой настрой"

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин высказался о поражении от «Ак Барса» (2:5) в стартовом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

— Проспали начало матча, пропустили много голов и не смогли вернуться в игру. Первый период не получился, во втором-третьем более-менее играли в свою игру. Переволновались, наверное, но серия продолжается и надо биться до конца. На следующий матч надо выходить с другим настроем.

— Казалось, что соперник был быстрее. Вы выдерживали такой темп?

— Не смогли в лишний раз придержать шайбу и не выбрасывать ее. Вся команда провалила матч, сделаем выводы.

— У вас ведь были «баллоны» в паузе перед сериями? Это могло сказаться?

— С «баллонами» мы не тренировались. Я думаю, что это связано с небольшой нервозностью. Давно не играли. Хотя это не оправдание. Сейчас разберем игру и с новыми эмоциями, с новыми силами подойдем к следующему матчу, — сказал Петунин.