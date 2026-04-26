Андрей Коваленко о Квартальнове и «Динамо» Минск: «Тренер — главная фигура в команде. Трансферы, какие-то вещи с ним нужно согласовывать. А тут началась возня»

— Ожидали, что Казань так легко остановит Минск — 4−0?
— Для меня это главная сенсация второго раунда. Но с другой стороны некоторые менеджеры «Динамо» перед плей-офф сами себе разыграли басню «Лебедь, рак и щука» и по ходу лучшего сезона команды, когда хоккей в Беларуси стал большим праздником, сами его подрубили.
— Речь о конфликтах с главным тренером Дмитрием Квартальновым?
— Ну конечно. Тренер — главная фигура в команде, какие-то вещи — трансферы, церемонии — с ним нужно обязательно согласовывать.
А тут на ровном месте началась возня. Сначала странные трансферы, потом придумывается история, что игроки якобы не хотят работать с помощником тренера.
Знаете, когда идут такие разговоры — пиши пропало. Если игроки недовольны тренером, то это не профессиональный спорт, а какая-то пародия. Тренер обязан требовать, в этом и заключается его роль. А если ты не хочешь работать, то уходи из спорта в физкультуру.
Возьмите, например, «Металлург» или «Ак Барс». В той же «Магнитке» в последние годы были непростые истории с ведущими игроками — например, Евгением Кузнецовым или Егором Яковлевым. Но менеджмент в лице спортивного директора Евгения Бирюкова в прессе полностью поддерживал тренера, снимал все напряжения. Как следствие, команда является стабильным лидером отечественного хоккея.
Та же ситуация — с ЦСКА, где тренерский штаб получил полную поддержку, в том числе в селекции. И в частности после истории со Спронгом команда выровняла свой курс, ворвалась в группу лидеров. В этом плане «Магнитка» и ЦСКА — отличные примеры для Минска, — сказал Андрей Коваленко.