Андрей Коваленко о Квартальнове и «Динамо» Минск: «Тренер — главная фигура в команде. Трансферы, какие-то вещи с ним нужно согласовывать. А тут началась возня»

Знаете, когда идут такие разговоры — пиши пропало. Если игроки недовольны тренером, то это не профессиональный спорт, а какая-то пародия. Тренер обязан требовать, в этом и заключается его роль. А если ты не хочешь работать, то уходи из спорта в физкультуру.