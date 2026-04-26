Кросби вышел на чистое 1-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф в ворота «Филадельфии» (16). Он обогнал Гретцки и Малкина

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:2, 1−3).

Источник: Спортс‘’

На счету 38-летнего канадца стало 3 (1+2) очка в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 2».

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли против «Флайерс» — 39 (16+23) баллов в 27 играх.

Кросби занимает первое место в истории лиги по очкам против «Филадельфии» в плей-офф. На втором месте идет Уэйн Гретцки — 34 (15+19) балла в 20 играх, на третьем — Евгений Малкин (30 в 26, 15+15).

Сегодня Сидни вышел на чистое первое место и по голам в ворота «летчиков» в кубковых встречах, обогнав Гретцки и Малкина.

