Кросби вышел на чистое 1-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф в ворота «Филадельфии» (16). Он обогнал Гретцки и Малкина

На счету 38-летнего канадца стало 3 (1+2) очка в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 2».
За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли против «Флайерс» — 39 (16+23) баллов в 27 играх.
Кросби занимает первое место в истории лиги по очкам против «Филадельфии» в плей-офф. На втором месте идет Уэйн Гретцки — 34 (15+19) балла в 20 играх, на третьем — Евгений Малкин (30 в 26, 15+15).
Сегодня Сидни вышел на чистое первое место и по голам в ворота «летчиков» в кубковых встречах, обогнав Гретцки и Малкина.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.